Словакия не будет блокировать одобрение 20-го пакета санкций против России

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар дал указание представителю страны в ЕС не блокировать письменную процедуру утверждения 20-го пакета санкций против России, учитывая восстановление транзита по нефтепроводу "Дружба".

Как пишет "Европейская правда", об этом Бланар написал в Facebook.

Как стало известно, утром в четверг в Словакию возобновились поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", которые были остановлены в течение почти трех месяцев. Это было ключевым требованием Братиславы в вопросе одобрения нового пакета санкций против РФ.

"Подтверждено, что нефть поступает через "Дружбу" в Словакию, и это является результатом целенаправленного давления, которое словацкая дипломатия совместно с Министерством экономики оказывала на украинскую сторону, а также на Европейскую комиссию", – написал Бланар.

Глава МИД Словакии отметил, что страна не будет блокировать одобрение санкций в случае стабильного функционирования трубопровода.

"Этим я дал указание нашему постоянному представителю Словакии при Европейском Союзе в Брюсселе, если нефть будет продолжать поступать без перерывов и в согласованном объеме, не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС", – сообщил министр.

Как сообщала "Европейская правда", 22 апреля Венгрия подтвердила возобновление транзита российской нефти через "Дружбу".

Возобновление поставок нефти через "Дружбу" было условием Венгрии и Словакии для одобрения кредита Украине от ЕС на сумму 90 млрд евро и санкционного пакета против России. Письменная процедура одобрения началась 22 апреля и должна закончиться в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду приветствовал разблокирование процедуры принятия 90 млрд евро кредита и 20-го пакета санкций ЕС против России, подчеркнув, что ожидает оперативного выполнения договоренностей.