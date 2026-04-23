Каллас: ЕС будет поддерживать Украину, пока Путин не поймет бесперспективность войны

Глава европейской дипломатии Кая Каллас после разблокирования кредита на 90 млрд евро для Украины заверила, что Европейский Союз будет поддерживать Украину до тех пор, пока глава Кремля Владимир Путин не поймет, что война "не имеет никаких перспектив".

Об этом она написала в соцсетях, передает "Европейская правда".

Как известно, Совет ЕС 23 апреля по письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.

"Выход из тупика найден. Военная экономика России испытывает все большее давление, тогда как Украина получает мощную поддержку", – заявила Каллас после этого решения.

Она также заверила, что ЕС предоставляет Украине все необходимое, чтобы удерживать свои позиции, "пока Путин не поймет, что его война не имеет никаких перспектив".

Новый, 20-й пакет санкций Евросоюза против России утвержден в том виде, в котором он был согласован еще в феврале 2025 года – в частности, как уже известно "ЕвроПравде", без полного запрета морских услуг для российских танкеров.

Принятию указанных двух решений предшествовало физическое поступление российской нефти на территорию Венгрии и Словакии по нефтепроводу "Дружба", после чего обе страны поставили свои подписи.

Президент Владимир Зеленский надеется на получение первых средств из европейского займа Украине на 90 млрд евро в конце мая – начале июня.