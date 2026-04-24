Як війна Трампа проти Ірану створила проблеми для всіх, хто користується літаками в Європі

Ескалація та затягування американсько-ізраїльської війни на Близькому Сході спричинили серйозні потрясіння у світі, вдаривши по багатьох секторах – адже паливо та енергоносії важливі усюди.

Але для авіаційної галузі ця війна стала особливо відчутною.

Великі авіакомпанії наперед скасовують тисячі рейсів, а вартість квитків зростає. А оскільки це відбувається напередодні періоду літніх відпусток, для багатьох європейців – а також для тих українців та українок, хто має змогу подорожувати, – це означає, що треба бути готовими до термінового та вимушеного перегляду своїх планів.

Про те, як розростається криза і як на неї збираються реагувати в Євросоюзі, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської. Далі – стислий її виклад.

Для багатьох стало несподіванкою те, наскільки вразливою є авіація до геополітичних конфліктів. Втім, це легко пояснити, враховуючи, що значну частку собівартості перевезень складає ціна авіаційного палива, що є досить специфічним різновидом нафтопродуктів. А отже, випадіння постачань з регіону Близького Сходу стало відчутною проблемою.

Основним постачальником готового авіаційного палива до Європейського Союзу були саме країни Близького Сходу. А ці постачання залежать від транспортування через заблоковану нині Ормузьку протоку.

У середині квітня очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол виступив із доволі стриманою, але водночас тривожною оцінкою щодо запасів авіаційного палива в Європі. За його словами, якщо перебої з постачанням нафти збережуться, європейська авіаційна галузь може зіштовхнутися із серйозними труднощами вже у найближчій перспективі. Зокрема, він попередив про ризик масових скасувань рейсів у Європі "найближчим часом", що може суттєво вплинути як на пасажирські перевезення, так і на вантажну логістику.

"У Європи залишилося, можливо, близько шести тижнів запасів авіаційного палива", – заявив він.

Ця оцінка пролунала на тлі конкретних кроків з боку провідних європейських авіаперевізників, які вже почали адаптувати свою діяльність до нових реалій.

Іншими словами – перейшли до масових скасувань.

Нідерландська авіакомпанія KLM наразі оголосила про невелику кількість скасувань – близько 160 рейсів в межах Європи протягом наступного місяця (80 туди, 80 назад). Значно масштабніше скасування підготувала німецька Lufthansa.

Водночас рейси стають суттєво дорожчими для перевізників, створюючи додатковий фінансовий тиск, який не всі авіакомпанії готові витримувати. Адже двократне подорожчання, що сталося ще у березні, нікуди не поділося.

22 квітня Європейська комісія оприлюднила комплексний пакет заходів і рекомендацій, спрямованих на пом’якшення наслідків енергетичної кризи на тлі війни на Близькому Сході. Йдеться не лише про авіацію, але цей сектор – звісно ж, у зоні уваги.

Запропонована програма AccelerateEU, поєднує короткострокові антикризові кроки з довгостроковими структурними рішеннями, зокрема диверсифікацію джерел постачання і прискорення переходу до альтернативних енергоносіїв.

А ще, як каже єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, ЄС може запровадити нові обов’язкові механізми для країн-членів.

Подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від динаміки конфлікту і від успіху переговорів про розблокування Ормузької протоки. Але вже зараз можна стверджувати: європейська авіація увійшла у період структурних змін. І ще невідомо, чи є можливим повернення до "доіранської" реальності і щодо цін, і щодо деталей роботи авіакомпаній.

