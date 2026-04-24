Как война Трампа против Ирана создала проблемы для всех, кто пользуется самолетами в Европе

Эскалация и затягивание американо-израильской войны на Ближнем Востоке вызвали серьезные потрясения в мире, ударив по многим секторам – ведь топливо и энергоносители важны повсеместно.

Но для авиационной отрасли эта война стала особенно ощутимой.

Крупные авиакомпании заранее отменяют тысячи рейсов, а стоимость билетов растет. А поскольку это происходит в преддверии периода летних отпусков, для многих европейцев – а также для тех украинцев и украинок, кто имеет возможность путешествовать, – это означает, что нужно быть готовыми к срочному и вынужденному пересмотру своих планов.

О том, как разрастается кризис и как на него собираются реагировать в Евросоюзе, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской. Далее – краткое изложение статьи.

Для многих стало неожиданностью то, насколько уязвима авиация к геополитическим конфликтам. Впрочем, это легко объяснить, учитывая, что значительную долю себестоимости перевозок составляет цена авиационного топлива, которое является довольно специфическим видом нефтепродуктов.

Основным поставщиком готового авиационного топлива Евросоюзу были именно страны Ближнего Востока. А эти поставки зависят от транспортировки через заблокированный в настоящее время Ормузский пролив.

В середине апреля глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол выступил с довольно сдержанной, но в то же время тревожной оценкой запасов авиационного топлива в Европе. По его словам, если перебои с поставками нефти сохранятся, европейская авиационная отрасль может столкнуться с серьезными трудностями уже в ближайшей перспективе. В частности, он предупредил о риске массовых отмен рейсов в Европе "в ближайшее время", что может существенно повлиять как на пассажирские перевозки, так и на грузовую логистику.

"У Европы осталось, возможно, около шести недель запасов авиационного топлива", – заявил он.

Эта оценка прозвучала на фоне конкретных шагов со стороны ведущих европейских авиаперевозчиков, которые уже начали адаптировать свою деятельность к новым реалиям.

Другими словами – приступили к массовым отменам рейсов.

Нидерландская авиакомпания KLM пока объявила о небольшом количестве отмен – около 160 рейсов в пределах Европы в течение следующего месяца (80 туда, 80 обратно). Значительно более масштабные отмены подготовила немецкая Lufthansa.

Оставшиеся рейсы становятся существенно дороже для перевозчиков, создавая дополнительное финансовое давление, которое не все авиакомпании готовы выдержать. Ведь двукратное подорожание, произошедшее еще в марте, никуда не делось.

22 апреля Европейская комиссия обнародовала комплексный пакет мер и рекомендаций, направленных на смягчение последствий энергетического кризиса на фоне войны на Ближнем Востоке. Речь идет не только об авиации, но этот сектор, конечно же, находится в поле внимания.

Предложенная программа AccelerateEU сочетает краткосрочные антикризисные меры с долгосрочными структурными решениями, в частности диверсификацию источников поставок и ускорение перехода к альтернативным энергоносителям.

А еще, как говорит еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, ЕС может ввести новые обязательные механизмы для стран-членов.

Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от динамики конфликта и от успеха переговоров о разблокировании Ормузского пролива. Но уже сейчас можно утверждать: европейская авиация вступила в период структурных изменений. И пока неизвестно, возможен ли возврат к "доиранской" реальности как в плане цен, так и в плане особенностей работы авиакомпаний.

