Британія готова надати винищувачі для патрулювання Ормузької протоки, коли затихне зброя

Велика Британія готова використати ескадрилью винищувачів Typhoon, що базуються в Катарі, для патрулювання над Ормузькою протокою в рамках багатонаціональної місії після завершення війни в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує The Guardian.

Ідея щодо літаків Typhoon була в центрі пропозиції, зробленої британськими військовими планувальниками під час дводенної зустрічі 30 країн, що відбулася у штаб-квартирі Нортвуд у Великій Британії цього тижня та була організована спільно з Францією.

Вісім з цих швидкісних літаків наразі перебувають в Катарі, а деякі з них брали активну участь у збитті дронів "Шахед" для захисту союзників у Перській затоці.

Німеччина, Норвегія, Південна Корея та Австралія були серед країн, які направили своїх представників на зустріч, що завершилася у четвер. Британські джерела не підтвердили, чи брали участь у ній США, хоча вони наполягали, що американці були "поінформовані про хід подій".

Британські військові також запропонували відправити безпілотні апарати та водолазів-спеціалістів, щоб допомогти очистити протоку від мін, встановлених Іраном.

Статус багатонаціональної місії наразі залишається неясним. Велика Британія та Франція готові вжити заходів, якщо буде укладено мирну угоду або досягнуто стійкого перемир’я, щоб захистити нафтові танкери та інші торгові судна у протоці.

За даними ЗМІ, американській військові виявили, що сили Корпусу вартових ісламської революції цього тижня встановили в Ормузькій протоці нові міни.

17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними видання The Times, Україна готова направити в Ормузьку протоку для розмінування свої мінні тральники з Британії.