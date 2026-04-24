Британия готова предоставить истребители для патрулирования Ормузского пролива, когда стихнет оружие

Великобритания готова использовать эскадрилью истребителей Typhoon, базирующихся в Катаре, для патрулирования над Ормузским проливом в рамках многонациональной миссии после завершения войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует The Guardian.

Идея относительно самолетов Typhoon была в центре предложения, сделанного британскими военными планировщиками во время двухдневной встречи 30 стран, которая состоялась в штаб-квартире Нортвуд в Великобритании на этой неделе и была организована совместно с Францией.

Восемь из этих скоростных самолетов сейчас находятся в Катаре, а некоторые из них принимали активное участие в сбивании дронов "Шахед" для защиты союзников в Персидском заливе.

Германия, Норвегия, Южная Корея и Австралия были среди стран, которые направили своих представителей на встречу, завершившуюся в четверг. Британские источники не подтвердили, участвовали ли в ней США, хотя они настаивали, что американцы были "проинформированы о ходе событий".

Британские военные также предложили отправить беспилотные аппараты и водолазов-специалистов, чтобы помочь очистить пролив от мин, установленных Ираном.

Статус многонациональной миссии пока остается неясным. Великобритания и Франция готовы принять меры, если будет заключено мирное соглашение или достигнуто устойчивое перемирие, чтобы защитить нефтяные танкеры и другие торговые суда в проливе.

По данным СМИ, американские военные обнаружили, что силы Корпуса стражей исламской революции на этой неделе установили в Ормузском проливе новые мины.

17 апреля премьер Британии Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

По данным издания The Times, Украина готова направить в Ормузский пролив для разминирования свои минные тральщики из Британии.