У НАТО пояснили, що США не мають інструментів для виключення Іспанії з Альянсу

НАТО заявляє, що в статуті Альянсу немає положень про призупинення членства або виключення країн-членів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це представник НАТО заявив BBC після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про бажання США призупинити членство Іспанії.

Представник НАТО повідомив, що засновницький договір організації "не передбачає жодних положень щодо призупинення членства в НАТО або виключення (держав-членів)".

Агентство Reuters раніше процитувало слова американського посадовця, який зазначив, що у внутрішньому листі Пентагону були запропоновані заходи, за допомогою яких США могли б покарати союзників, які, на думку Вашингтона, не підтримали його кампанію проти Ірану. Зокрема, йшлося про те, що США найбільше розлючені через позицію Іспанії.

У листі також пропонувалося переглянути позицію США щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови, на які також претендує Аргентина.

Дональд Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за їхнє небажання відігравати більшу роль після того, як США та Ізраїль атакували Іран наприкінці лютого, а Іран згодом обмежив судноплавство в Ормузькій протоці.

Іспанія відмовилася дозволити використання авіабаз на своїй території для завдання ударів по Ірану. США мають дві військові бази в Іспанії: військово-морську базу Рота та авіабазу Морон.

Глава уряду Іспанії Педро Санчес заявив журналістам, що не турбується про нібито лист Пентагону, доки це на рівні чуток.

"Ми не працюємо на основі електронних листів. Ми працюємо з офіційними документами та офіційними позиціями, які в цьому випадку займає уряд Сполучених Штатів", – сказав він.

Санчес додав, що Іспанія має "повну співпрацю зі своїми союзниками, але завжди в рамках міжнародного права".

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

Радимо також ознайомитись із матеріалом "ЄП": Санчес проти Трампа: які ризики та вигоди приніс прем'єру Іспанії конфлікт із США