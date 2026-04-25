Політична криза у Словенії: президентка не стала висувати прем’єр-міністра

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що не висуватиме кандидата на посаду прем’єр-міністра після першого раунду переговорів із політичними партіями, оскільки ніхто не здатний заручитися необхідною більшістю серед депутатів.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Цей розвиток подій залишає уряд Словенії в підвішеному стані після виборів у березні, що не дали однозначного результату.

"Я не хочу висувати кандидата на посаду глави уряду меншості", – заявила Наташа Пірц Мусар журналістам у столиці Любляні в суботу.

Вона додала, що жоден із потенційних кандидатів на посаду прем'єр-міністра не продемонстрував, що має підтримку більшості у 46 голосів.

Хоча прем'єр-міністр, що йде у відставку, Роберт Голоб набрав найбільшу кількість голосів, минулого тижня він заявив, що не зміг зібрати більшість у парламенті, що потенційно відкриває шлях до повернення до влади лідера націоналістів Янеза Янші.

У другому раунді переговорів, який розпочнеться після 10 травня і має тривати не більше 14 днів, кандидата на посаду прем'єр-міністра можуть висунути парламентські фракції або десять депутатів.

