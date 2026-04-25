Политический кризис в Словении: президент отказалась выдвигать премьер-министра

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что не будет выдвигать кандидата на пост премьер-министра после первого раунда переговоров с политическими партиями, поскольку никому не удалось заручиться необходимым большинством среди депутатов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Такое развитие событий оставляет правительство Словении в подвешенном состоянии после выборов в марте, которые не дали однозначного результата.

"Я не хочу выдвигать кандидата на пост главы правительства меньшинства", – заявила Наташа Пирц Мусар журналистам в столице Любляне в субботу.

Она добавила, что ни один из потенциальных кандидатов на пост премьер-министра не продемонстрировал, что имеет поддержку большинства в 46 голосов.

Хотя уходящий в отставку премьер-министр Роберт Голоб набрал наибольшее количество голосов, на прошлой неделе он заявил, что не смог собрать большинство в парламенте, что потенциально открывает путь к возвращению к власти лидера националистов Янеза Янши.

Во втором раунде переговоров, который начнется после 10 мая и должен продлиться не более 14 дней, кандидата на пост премьер-министра могут выдвинуть парламентские фракции или десять депутатов.

