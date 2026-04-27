Мелоні висловила підтримку Трампу після стрілянини у Вашингтоні

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні, в якої останнім часом зіпсувались відносини з Дональдом Трампом, висловила солідарність з американським президентом у зв’язку зі стріляниною, яка сталась у його присутності.

Про це Мелоні написала у соцмережі Х 26 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Італійська прем’єрка заявила, що висловлює підтримку президенту США та першій леді, а також усім, хто був присутній на заході.

"Я хочу висловити свою повну солідарність і найщирішу підтримку президенту Трампу, першій леді Меланії, віцепрезиденту Венсу та всім присутнім у зв’язку з тим, що сталося вчора ввечері на вечері кореспондентів Білого дому. У наших демократіях немає місця політичній ненависті", – написала Мелоні.

Вона додала, що "ми не дозволимо фанатизму отруїти простори вільної дискусії та інформації".

Останнім часом між Мелоні і Трампом виникла суперечка через різку критику президентом США неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході.

Мелоні назвала висловлювання американського лідера неприйнятними.

Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

Детальніше про це у статті "ЄвроПравди": Трамп проти Мелоні: як президент США створив конфлікт із головною союзницею в ЄС.