Мелони выразила поддержку Трампу после стрельбы в Вашингтоне

Глава правительства Италии Джорджа Мелони, у которой в последнее время испортились отношения с Дональдом Трампом, выразила солидарность с американским президентом в связи со стрельбой, которая произошла в его присутствии.

Об этом Мелони написала в соцсети Х 26 апреля, сообщает "Европейская правда".

Итальянский премьер заявила, что выражает поддержку президенту США и первой леди, а также всем, кто присутствовал на мероприятии.

"Я хочу выразить свою полную солидарность и искреннюю поддержку президенту Трампу, первой леди Мелании, вице-президенту Вэнсу и всем присутствующим в связи с тем, что произошло вчера вечером на ужине корреспондентов Белого дома. В наших демократиях нет места политической ненависти", – написала Мелони.

Она добавила, что "мы не позволим фанатизму отравить пространства свободной дискуссии и информации".

В последнее время между Мелони и Трампом возник спор из-за резкой критики президентом США неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.

Мелони назвала высказывания американского лидера неприемлемыми.

Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

