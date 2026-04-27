Сенатори-республіканці пропонують виділити бюджетні кошти на бальну залу Трампа

Ключові сенатори-республіканці наполягають на використанні федеральних коштів для будівництва бального залу в Білому домі, який запланував президент Дональд Трамп, посилаючись на посилення загроз після стрілянини на вечері у суботу, 25 квітня.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Сенатори-республіканці Ліндсі Грем із Південної Кароліни, Кеті Брітт з Алабами та Ерік Шмітт із Міссурі планують спробувати додати фінансування бального залу до федерального законопроєкту про видатки.

"Завдяки фінансуванню цих необхідних модернізацій бального залу та інфраструктури безпеки Білого дому президент Трамп і майбутні президенти зможуть проводити великі заходи, не залишаючи території Білого дому", – заявили вони у листі до преси.

Сенатори також наполягатимуть на фінансуванні Міністерства внутрішньої безпеки, зокрема Секретної служби.

Як зазначається, значна частина відомства працює без фінансування через суперечку з демократами щодо політики імміграційного контролю після вбивства двох американців у Міннеаполісі федеральними правоохоронцями.

Як відомо, сам американський президент Дональд Трамп вважає, що такої стрілянини ніколи не сталося якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала".

Наприкінці 2025 року Національний фонд охорони історичної спадщини подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво бальної зали Трампа.

Вартість бальної зали постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.

1 квітня суд у США зобов’язав призупинити будівництво бальної зали, а через кілька днів федеральна комісія з планування схвалила плани Трампа, заявивши, що рішення федерального суду про призупинення будівництва не впливає на процес розгляду.