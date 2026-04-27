Сенаторы-республиканцы предлагают выделить бюджетные средства на бальный зал Трампа

Ключевые сенаторы-республиканцы настаивают на использовании федеральных средств для строительства бального зала в Белом доме, запланированного президентом Дональдом Трампом, ссылаясь на усиление угроз после стрельбы на ужине в субботу, 25 апреля.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм из Южной Каролины, Кэти Бритт из Алабамы и Эрик Шмитт из Миссури планируют попытаться включить финансирование бального зала в федеральный законопроект о расходах.

"Благодаря финансированию этих необходимых модернизаций бального зала и инфраструктуры безопасности Белого дома президент Трамп и будущие президенты смогут проводить крупные мероприятия, не покидая территории Белого дома", – заявили они в письме прессе.

Сенаторы также будут настаивать на финансировании Министерства внутренней безопасности, в частности Секретной службы.

Как отмечается, значительная часть ведомства работает без финансирования из-за спора с демократами по поводу политики иммиграционного контроля после убийства двух американцев в Миннеаполисе федеральными правоохранителями.

Как известно, сам американский президент Дональд Трамп считает, что такой стрельбы никогда бы не произошло, если бы на территории Белого дома был построен "большой и защищенный бальный зал".

В конце 2025 года Национальный фонд охраны исторического наследия подал иск против Белого дома с требованием прекратить строительство бального зала Трампа.

Стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не будет мешать нынешнему зданию", а затем снес все восточное крыло.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство бального зала, а через несколько дней федеральная комиссия по планированию одобрила планы Трампа, заявив, что решение федерального суда о приостановке строительства не влияет на процесс рассмотрения.