В Кремле без доказательств заявили о "следе Киева" в инциденте с газопроводом в Сербии

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что хотя доказанных свидетельств того, кто может стоять за "попытками диверсии" на газопроводе в Сербии, нет – в РФ предполагают, что это "след вмешательства киевского режима".

Об этом он сказал в понедельник, 6 апреля, цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что пока нет доказательств того, кто может стоять за попытками атак "на европейской территории на эту важнейшую энергетическую артерию, которая сейчас работает в очень напряженном режиме".

Он заявил, что Украина может быть к этому причастна.

"До этого, как мы знаем, киевский режим имел прямое отношение к таким актам саботажа против критической энергоструктуры, и с большой вероятностью можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", – сказал Песков.

Напомним, 5 апреля в Сербии заявили о попытке диверсии на газопроводе, ведущем в Венгрию: рядом якобы обнаружили большие пакеты со взрывчаткой и детонаторами.

Венгерский премьер Виктор Орбан после этого созвал Совет по нацбезопасности, а по итогам встречи поручил поместить под охрану военных венгерскую секцию "Турецкого потока".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул, что к сорванной "диверсии" может быть причастна Украина; официальный Киев категорически отверг обвинения и предполагает "российский след" в рамках вмешательства России в венгерские выборы в пользу Орбана.

Впрочем, директор Военно-безопасного агентства Сербии Джуро Йованич заявил, что сербские службы не нашли "украинского следа" в попытке диверсии на газопроводе.

А Орбан утром 6 апреля поехал на венгерско-сербскую границу, где назвал "Турецкий поток" "пуповиной" экономики Венгрии.