СNN: Трамп не підтримав представлений посередниками план припинення вогню в Ірані

Міжнародні посередники розробили план припинення вогню в Ірані терміном на 45 днів, проте президент США Дональд Трамп не підтримав документ.

Проєкт угоди, який був надісланий Вашингтону та Тегерану, розглядається як остання спроба зупинити повномасштабні удари США по іранській енергосистемі та критичній інфраструктурі. Трамп раніше пригрозив масованими атаками, якщо Іран не розблокує Ормузьку протоку.

У Білому домі підтвердили отримання документа, проте наголосили, що президент Трамп не схвалив його.

"Це одна з багатьох ідей", – сказав представник Білого дому, додавши, що військова операція США в Ірані триває повним ходом.

Очікується, що президент США виступить з приводу війни у понеділок о 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом) на пресконференції в Білому домі.

Пакистан, Єгипет і Туреччина виступали посередниками між двома воюючими країнами, але непрямі переговори зайшли в глухий кут минулого тижня.

Остання пропозиція була надіслана міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі та спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу. Є надія, що 45-денне перемир’я дозволить провести переговори щодо остаточного припинення війни.

За даними Reuters, Іран відмовився від пропозиції про паузу, в рамках якої він мав би розблокувати Ормузьку протоку.

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться відкрити вільний прохід для суден через Ормузьку протоку, оскільки контроль над цією стратегічно важливою артерією експорту нафти залишається його єдиним реальним козирем у переговорах зі США.