CNN: Трамп не поддержал представленный посредниками план прекращения огня в Иране

Международные посредники разработали план прекращения огня в Иране сроком на 45 дней, однако президент США Дональд Трамп не поддержал документ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Проект соглашения, который был направлен Вашингтону и Тегерану, рассматривается как последняя попытка остановить полномасштабные удары США по иранской энергосистеме и критической инфраструктуре. Трамп ранее пригрозил массированными атаками, если Иран не разблокирует Ормузский пролив.

В Белом доме подтвердили получение документа, однако отметили, что президент Трамп не одобрил его.

"Это одна из многих идей", – сказал представитель Белого дома, добавив, что военная операция США в Иране продолжается полным ходом.

Ожидается, что президент США сделает заявление по поводу войны в понедельник в 13:00 по Вашингтону (20:00 по Киеву) на пресс-конференции в Белом доме.

Пакистан, Египет и Турция выступали посредниками между двумя воюющими странами, но непрямые переговоры зашли в тупик на прошлой неделе.

Последнее предложение было направлено министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи и специальному посланнику США Стиву Уиткоффу. Есть надежда, что 45-дневное перемирие позволит провести переговоры по окончательному прекращению войны.

По данным Reuters, Иран отказался от предложения о паузе, в рамках которой он должен был бы разблокировать Ормузский пролив.

По данным СМИ, американская разведка считает, что Иран вряд ли согласится открыть свободный проход для судов через Ормузский пролив, поскольку контроль над этой стратегически важной артерией экспорта нефти остается его единственным реальным козырем в переговорах с США.