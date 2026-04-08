Санчес: ми не аплодуватимемо тим, хто підпалює світ, а потім з’являється з відром 

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав "хорошою новиною" досягнення припинення вогню на Близькому Сході та водночас натякнув на провину США в ескалації конфлікту в регіоні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Санчес написав на платформі X.

Глава іспанського уряду наголосив, що перемир’я є позитивним сигналом, але його недостатньо, щоб забути про втрачені життя, руйнування та хаос, які принесла війна на Близькому Сході.

Санчес натякнув, що Іспанія не буде вітати тих, хто став каталізатором цих подій у регіоні, натякаючи на те, що саме США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану.

"Уряд Іспанії не аплодуватиме тим, хто підпалює світ, лише тому, що вони з’явилися з відром. Тепер на часі: дипломатія, міжнародне право та мир", – написав прем’єр-міністр.

Перед цим міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що ще зарано робити висновки про остаточне завершення конфлікту, зокрема тому, що Ізраїль та Іран мають різні позиції щодо включення до угоди Лівану.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав усі сторони конфлікту на Близькому Сході "повністю дотримуватися" режиму припинення вогню для проведення подальших переговорів.

Як повідомлялося, перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.