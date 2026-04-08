Санчес: мы не будем аплодировать тем, кто поджигает мир, а потом приходит с ведром

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал "хорошей новостью" достижение прекращения огня на Ближнем Востоке и одновременно намекнул на вину США в эскалации конфликта в регионе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Санчес написал на платформе X.

Глава испанского правительства подчеркнул, что перемирие является позитивным сигналом, но его недостаточно, чтобы забыть о потерянных жизнях, разрушениях и хаосе, которые принесла война на Ближнем Востоке.

Санчес намекнул, что Испания не будет приветствовать тех, кто стал катализатором этих событий в регионе, намекая на то, что именно США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

"Правительство Испании не будет аплодировать тем, кто поджигает мир, только потому, что они появились с ведром. Теперь на очереди: дипломатия, международное право и мир", – написал премьер-министр.

Перед этим министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что еще рано делать выводы об окончательном завершении конфликта, в частности потому, что Израиль и Иран имеют разные позиции по включению в соглашение Ливана.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке "полностью соблюдать" режим прекращения огня для проведения дальнейших переговоров.

Как сообщалось, первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию запланировано провести 10 апреля в Исламабаде.