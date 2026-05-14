В Латвии антикоррупционное бюро задержало министра сельского хозяйства

В рамках так называемого дела о поддержке деревообработчиков Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) по поручению прокуратуры сегодня утром задержало министра сельского хозяйства Армандса Краузе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Министр экономики Викторс Валайнис подтвердил агентству LETA факт задержания Краузе, лидера коалиционной партии "Союз зеленых и крестьян"

В KNAB сообщили, что в четверг бюро оказывает поддержку прокуратуре в проведении процессуальных действий.

Учитывая, что уголовный процесс, в рамках которого проводятся соответствующие действия, был начат прокуратурой, KNAB призывает все вопросы по делу адресовать в прокуратуру.

По информации агентства, телефоны как Краузе, так и бывшего госсекретаря Министерства сельского хозяйства, а ныне руководителя Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса отключены.

Стоит отметить, что новости о задержании министра поступили на фоне объявления премьера Латвии Эвики Силини об отставке. Объявив об этом, Силиня добавила: "Хочу сообщить, что я сегодня отправила в отставку министра земледелия – я не могу быть толерантной к любой тени подозрения в отношении членов правительства".

Ранее Госконтроль планировал в среду представить результаты аудита эффективности надзора за Latvijas valsts meži (LVM), но не сделал этого из-за жалоб Министерства сельского хозяйства. Планировалось, что в пресс-конференции примет участие и генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Аудит оценивал процессы управления государственными лесами, распределение ответственности и эффективность использования публичных ресурсов и связан с так называемым делом о поддержке деревообработчиков.

20 ноября прошлого года в Генеральной прокуратуре было начато проверочное производство по вопросу о том, действовали ли должностные лица в соответствии с законом при принятии решений по поддержке деревообработчиков.

В ходе проверки были выявлены возможные признаки преступлений в сфере служебной деятельности государственных учреждений, связанных с незаконной поддержкой деревообработчиков через корректировку цен в долгосрочных контрактах LVM.

В связи с этим Генеральная прокуратура начала уголовное производство по статьям Уголовного кодекса о преступлениях в сфере государственной службы. В то же время проверка не завершена и продолжается в сотрудничестве с Государственным контролем.

Ранее комиссия служебной проверки пришла к выводу, что финансовое положение лесопромышленных компаний, которые получили государственную поддержку в конце 2023 года, не было системно или структурно нестабильным. В отчете также были указаны факты, вызывающие сомнения в обоснованности предоставленной поддержки.

В свою очередь Краузе утверждал, что проверка Министерства земледелия не выявила убытков государству в связи с предоставленной в 2023 году поддержкой деревообработчикам.

Напомним, днем 13 мая либеральная партия "Прогрессивные", которая была младшим партнером в правительственной коалиции, заявила, что не видит возможности дальше работать в правительстве Силини, и призвала ее к отставке, а также предложила президенту начать консультации о формировании нового правительства.

Дополнительно "Прогрессивные" обиделись за резкое заявление премьера в последний момент перед этим объявлением, о котором их, как утверждают, не предупредили, и то, что у них фактически отобрали один из трех министерских портфелей, предложив на министра обороны специалиста-военного.

