В Латвии отпустили экс-министра сельского хозяйства, он отрицает свое задержание

Бывший министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе называет публичные заявления о том, что его задержали в четверг утром, "абсолютной чушью".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Заявление политика противоречит информации о задержании, официально предоставленной прокуратурой.

Незадолго до заявления Бюро по вопросам предотвращения и борьбы с коррупцией (KNAB) отпустило Краузе, сообщили агентству LETA очевидцы.

Прокуратура подтвердила, что Райвис Кронбергс, ныне отстраненный от должности директор Государственной канцелярии, которого задержали вместе с ним, на данный момент не отпущен.

"Это фейковые новости, абсолютная чушь. Меня не задерживали. Я сотрудничаю с соответствующими органами, поскольку они отреагировали на мое заявление, которое я подал в Генеральную прокуратуру, и было возбуждено уголовное дело", – сказал Краузе.

Он считает, что премьер Эвика Силиня, которая подала в отставку, поступила очень некорректно, руководствуясь слухами и отстранив его от должности. "Вот почему многие вещи в стране находятся в критическом состоянии, потому что у нас была премьер-министр, которая не обращала внимания на факты, а руководствовалась слухами, услышанными на улице", – сказал Краузе.

Между тем Краузе сообщил LETA, что во время процессуальных действий правоохранители изъяли его компьютер и телефон, а также он передал в прокуратуру различные документы. Он пояснил, что утром участвовал в процессуальных действиях, во время которых передал свои данные.

Он обещает, что будет продолжать работать и выполнять свои обязанности как член Сейма.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура ведет уголовное дело, возбужденное по факту возможных преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением и бездействием при оказании незаконной поддержки деревообрабатывающим предприятиям.

Прокуратура сообщила, что в рамках уголовного производства были проведены процессуальные действия, включая обыски по месту жительства и работы нескольких лиц, в частности Краузе и Кронбергса.

Учитывая объем проведенных процессуальных действий к их выполнению также было привлечено KNAB.

Напомним, днем 13 мая либеральная партия "Прогрессивные", которая была младшим партнером в правительственной коалиции, заявила, что не видит возможности дальше работать в правительстве Эвики Силини, и призвала ее к отставке, а также предложила президенту начать консультации о формировании нового правительства.

Дополнительно "Прогрессивные" обиделись за резкое заявление премьера в последний момент перед этим объявлением, о котором их, как утверждают, не предупредили, и то, что у них фактически отобрали один из трех министерских портфелей, предложив на министра обороны специалиста-военного.

