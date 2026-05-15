Президент Финляндии прокомментировал утреннюю воздушную тревогу из-за угрозы дронов

Президент Финляндии Александр Стубб в связи с утренней воздушной тревогой призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что подобные инциденты, вероятно, будут повторяться.

Об этом он сказал в комментарии MTV, пишет "Европейская правда".

Стубб после утренней воздушной тревоги для столичного региона отметил, что уже общался по этому поводу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что Финляндии стоит быть готовой к повторению подобных случаев, и это очень вероятно.

"Мы постоянно на связи с нашими украинскими друзьями… В этой ситуации всем финнам важно сохранять спокойствие и "хладнокровие". Да, война подошла довольно близко к нам", – отметил Стубб.

Президент отметил, что случай 15 мая отличается от предыдущих тем, что беспилотники все же не попали на территорию страны.

"Мы получили предупреждение, органы власти отреагировали на него – ситуация была под контролем", – сказал Александр Стубб, добавив, что из очередного случая сделают все необходимые выводы.

Перед этим он подчеркнул, что прямой военной угрозы для страны нет.

Напомним, утром 15 мая в столичном регионе Уусимаа объявили воздушную тревогу – финские военные получили предупреждение о возможном попадании ударных беспилотников в воздушное пространство страны. Из-за тревоги приостановили работу аэропорта Хельсинки, что привело к отмене и перенаправлению ряда рейсов.

В итоге военные заявили, что не зафиксировали нарушений воздушного пространства. В правительстве защищают решение о воздушной тревоге, отмечая, что риски были реальными.

В течение весны в Финляндии было шесть случаев, когда украинские дроны, летевшие атаковать порты РФ на Балтийском море, попали в воздушное пространство страны – четыре в конце марта и два в начале мая.

Финская служба разведки и безопасности (Supo) видит риски того, что дальнейшие инциденты с украинскими дронами могут повлиять на общественную поддержку Украины и доверие к власти – что было бы в интересах Москвы, и чем Россия может попытаться воспользоваться.

Читайте также Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева