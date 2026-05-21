Нова влада Угорщини офіційно запропонувала обмежити прем’єрство вісьмома роками

Пізно ввечері 20 травня угорська керівна партія "Тиса" подала до парламенту проєкт поправки до конституції, яка обмежить термін повноважень прем'єр-міністра максимум вісьмома роками.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Петер Мадяр, який "повалив" колишнього очільника уряду Віктора Орбана на виборах у квітні після 16 років правління, заявив, що використає свою більшість у парламенті для скасування та зміни законодавства, ухваленого партією Орбана "Фідес", з метою відновлення демократичної системи стримувань і противаг.

Згідно з проєктом поправки, ті, хто раніше обіймав посаду прем'єр-міністра протягом щонайменше восьми років, "не можуть бути обрані прем'єр-міністром".

Це стосується термінів перебування на посаді прем'єр-міністра після 2 травня 1990 року.

У поправці також зазначено, що прем'єр-міністр повинен залишити посаду після загалом восьми років або двох термінів.

Ця поправка також відкриває шлях до розпуску Управління захисту суверенітету – органу, створеного Орбаном у 2023 році, який складав списки ЗМІ, що вважалися "загрозою" для суверенітету Угорщини.

Також нагадаємо, що Мадяр ще перед виборами заявив, що вимагатиме добровільної відставки президента Тамаша Шуйока, обраного на посаду депутатами Орбана (в Угорщині президента обирають у парламенті).

13 травня Мадяр заявив, що новий уряд дає час Шуйоку до кінця травня на те, щоб добровільно піти з посади, а в іншому разі допускає його усунення через поправки до основного закону. 18 травня він повторив свою вимогу.

Втім, Шуйок відхилив вимоги.