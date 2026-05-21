Новая власть Венгрии официально предложила ограничить премьерство восемью годами

Поздно вечером 20 мая венгерская правящая партия "Тиса" подала в парламент проект поправки в конституцию, которая ограничит срок полномочий премьер-министра максимум восемью годами.

Премьер-министр Петер Мадьяр, "свергнувший" бывшего главу правительства Виктора Орбана на выборах в апреле после 16 лет правления, заявил, что использует свое большинство в парламенте для отмены и изменения законодательства, принятого партией Орбана "Фидес", с целью восстановления демократической системы сдержек и противовесов.

Согласно проекту поправки, те, кто ранее занимал должность премьер-министра в течение не менее восьми лет, "не могут быть избраны премьер-министром".

Это касается сроков пребывания в должности премьер-министра после 2 мая 1990 года.

В поправке также указано, что премьер-министр должен покинуть пост после в общей сложности восьми лет или двух сроков.

Эта поправка также открывает путь к роспуску Управления защиты суверенитета – органа, созданного Орбаном в 2023 году, который составлял списки СМИ, считавшихся "угрозой" для суверенитета Венгрии.

Также напомним, что Мадьяр еще перед выборами заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуйока, избранного на должность депутатами Орбана (в Венгрии президента избирают в парламенте).

13 мая Мадьяр заявил, что новое правительство дает время Шуйоку до конца мая на то, чтобы добровольно уйти с должности, а в противном случае допускает его отстранение через поправки к основному закону. 18 мая он повторил свое требование.

Впрочем, Шуйок отклонил требования.