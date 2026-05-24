Трамп відреагував на стрілянину біля Білого дому та нагадав про будівництво бальної зали

Президент США Дональд Трамп подякував правоохоронцям за реакцію на стрілянину поблизу Білого дому, у якій було вбито озброєного нападника.

Про це американський президент написав на своїй платформі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп відзначив дії офіцерів Секретної служби та інших правоохоронних органів, які зупинили стрілянину поблизу Білого дому, застреливши нападника.

Президент США заявив, що стрілок нібито мав кримінальне минуле, а також "був одержимий найдорожчою для країни спорудою".

У цьому контексті Трамп згадав про стрілянину 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де він перебував разом з першою леді Меланією Трамп та посадовцями своєї адміністрації.

Американський лідер знову наголосив на потребі добудувати "захищену бальну залу" у Білому домі.

"Ця подія сталася через місяць після стрілянини на вечері кореспондентів Білого дому і показує, наскільки важливо для всіх майбутніх президентів отримати найбезпечніше приміщення такого типу, яке коли-небудь будувалося у Вашингтоні, округ Колумбія. Національна безпека нашої країни вимагає цього!", – написав Трамп.

Після стрілянини на вечері кореспондентів 25 квітня американський президент заявляв, що цього інциденту ніколи не сталося якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала".

Повідомляли, що план республіканців щодо виділення федерального фінансування на будівництво бальної зали, запланованого президентом Дональдом Трампом, натрапив у Сенаті США щонайменше на тимчасову перешкоду.

Вартість бальної зали постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.

1 квітня суд у США зобов’язав призупинити будівництво бальної зали, а через кілька днів федеральна комісія з планування схвалила плани Трампа, заявивши, що рішення федерального суду про призупинення будівництва не впливає на процес розгляду.