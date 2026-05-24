Трамп отреагировал на стрельбу возле Белого дома и напомнил о строительстве бального зала

Президент США Дональд Трамп поблагодарил правоохранителей за оперативную реакцию на стрельбу возле Белого дома, в ходе которой был убит вооруженный нападавший.

Об этом американский президент написал на своей платформе Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп отметил действия офицеров Секретной службы и других правоохранительных органов, которые пресекли стрельбу возле Белого дома, застрелив нападавшего.

Президент США заявил, что стрелок якобы имел криминальное прошлое, а также "был одержим самым дорогим для страны сооружением".

В этом контексте Трамп упомянул о стрельбе 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где он находился вместе с первой леди Меланией Трамп и чиновниками своей администрации.

Американский лидер вновь подчеркнул необходимость достроить "защищенный бальный зал" в Белом доме.

"Это событие произошло через месяц после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома и показывает, насколько важно для всех будущих президентов получить самое безопасное помещение такого типа, которое когда-либо строилось в Вашингтоне, округ Колумбия. Национальная безопасность нашей страны требует этого!", – написал Трамп.

После стрельбы на ужине корреспондентов 25 апреля американский президент заявлял, что этого инцидента никогда бы не произошло, если бы на территории Белого дома был построен "большой и защищенный бальный зал".

Сообщалось, что план республиканцев по выделению федерального финансирования на строительство бального зала, запланированного президентом Дональдом Трампом, натолкнулся в Сенате США как минимум на временное препятствие.

Стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не будет мешать нынешнему зданию", а затем снес все восточное крыло.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство бального зала, а через несколько дней федеральная комиссия по планированию одобрила планы Трампа, заявив, что решение федерального суда о приостановке строительства не влияет на процесс рассмотрения.