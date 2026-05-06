Испания призвала Еврокомиссию заблокировать санкции США против МУС

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Европейскую комиссию применить механизм блокировки, чтобы избежать выполнения санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС) в связи с расследованием действий Израиля в секторе Газы.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Санчес заявил, что наказание тех, кто защищает международное правосудие, ставит под угрозу всю систему прав человека.

"Испания не закрывает на это глаза. ЕС не может оставаться в стороне перед лицом этих преследований", – отметил премьер.

Поэтому, по его словам, Испания призвала Европейскую комиссию применить механизм блокировки для защиты "независимости Международного уголовного суда и Организации Объединенных Наций, а также их усилий, направленных на прекращение геноцида в Газе".

Заметим, что США при президентстве Дональда Трампа крайне критически относятся к международному уголовному правосудию. Против ряда должностных лиц и судей Международного уголовного суда Трамп ввел санкции, также с ограничениями столкнулся сам МУС.

В 2025 году Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.

По данным СМИ, прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест главы Кремля Владимира Путина, стал первым человеком, на которого распространяются экономические санкции и ограничения на поездки, санкционированные Трампом.

В июне администрация президента США ввела санкции против четырех судей МУС. У Трампа обвинили их в том, что они "принимали активное участие в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или близкого союзника, Израиля".