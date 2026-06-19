Британський регулятор відсторонив головного прокурора МКС, підозрюваного у домаганнях

Рада з питань адвокатських стандартів Великої Британії (BSB) відсторонила Каріма Хана, прокурора Міжнародного кримінального суду, від адвокатської практики в Англії та Уельсі.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Хан уже був відсторонений 8 червня керівним органом МКС, що поглибило кризу в суді. Тепер Рада зі стандартів адвокатури (Bar Standards Board) зазначила, що рішення про відсторонення, яке набирає чинності негайно, буде розглянуто комісією під час слухання протягом чотирьох тижнів.

56-річний Хан заперечує висунуті проти нього звинувачення. "Він стверджує, що завжди діяв у повній відповідності до своїх професійних обов’язків", – зазначили його адвокати у заяві, надісланій агентству.

Прихильники Хана припускають, що він став політичною мішенню через те, що домагався видачі ордерів на арешт ізраїльських посадовців у зв’язку з діями Ізраїлю під час війни в Газі.

125 держав-членів МКС проголосують щодо його долі на спеціальному засіданні керівного органу 24 липня.

Звинувачення, висунуті співробітницею МКС, стосуються поведінки Хана у період з 2023 по 2024 рік. Жінка стверджує, що він протягом тривалого часу вчиняв примусові та неконсенсуальні сексуальні дії.

У травні минулого року Хан узяв відпустку на тлі розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях з його боку.

Звинувачення проти прокурора МКС з’явились за два тижні до того, як він оголосив про клопотання про ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю та ватажків терористичного угруповання ХАМАС.