Мелоні каже, що відносини зі США мають "повернутися до норми" після її суперечки з Трампом

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що відносини Рима та Вашингтона мають "повернутися до норми" після того, як у неї виникла публічна суперечка з американським президентом Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це Мелоні сказала журналістам, її цитує ANSA.

Очільниця італійського уряду заявила, що не бачить сенсу продовжувати суперечку з американським президентом, яка спалахнула у соціальних мережах минулого тижня.

"Я не маю наміру й надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану; я також сказала про це вчора на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей", – підкреслила Мелоні.

Вона зазначила, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчинив правильно, коли скасував свою поїздку до США через конфлікт між Мелоні та Трампом. Це, за словами прем’єрки "подало сигнал", але надалі нема потреби поглиблювати суперечку.

Крім того, італійська лідерка переконана, що ця сварка не матиме негативних наслідків для двосторонніх відносин між Італією та США, оскільки "це дві держави, які мають настільки давню й міцну історію співпраці, що її не можна просто стерти й переглянути через суперечку в соціальних мережах".

"Італія та США мають відносини, які не починаються й не закінчуються залежно від того, хто саме перебуває при владі в той момент; ми маємо повернути зовнішню політику на той рівень глибини, на якому вона має перебувати", – додала Мелоні.

Нагадаємо, минулого тижня в інтерв’ю Трамп заявив, що Мелоні нібито "благала" про спільне з ним фото на саміті Групи семи у Франції. "Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода", – заявив президент США.

Мелоні опублікувала звернення, у якому спростовує твердження Трампа та висловлює обурення коментарями президента США і його ставленням до союзників.

20 червня глава Білого дому пішов на ескалацію суперечки з Мелоні, заявивши, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

На це прем’єрка Італії різко відповіла Трампу, що її популярність його не стосується, та порадила американському президенту стежити за своїми рейтингами.