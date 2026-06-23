Мелони заявляет, что отношения с США должны "вернуться к норме" после её спора с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что отношения между Римом и Вашингтоном должны "вернуться к норме" после того, как у нее возник публичный спор с американским президентом Дональдом Трампом.

Как пишет "Европейская правда", об этом Мелони сказала журналистам, её цитирует ANSA.

Глава итальянского правительства заявила, что не видит смысла продолжать спор с американским президентом, который разгорелся в социальных сетях на прошлой неделе.

"Я не намерена и дальше подпитывать этот спор. Считаю, что наше двустороннее сотрудничество с Соединёнными Штатами должно вернуться к нормальному состоянию; я также сказала об этом вчера на заседании Совета министров в связи с предстоящими встречами", – подчеркнула Мелони.

Она отметила, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поступил правильно, когда отменил свою поездку в США из-за конфликта между Мелони и Трампом. Это, по словам премьер-министра, "послало сигнал", но в дальнейшем нет необходимости усугублять спор.

Кроме того, итальянская лидер убеждена, что эта ссора не будет иметь негативных последствий для двусторонних отношений между Италией и США, поскольку "это два государства, которые имеют настолько давнюю и прочную историю сотрудничества, что её нельзя просто стереть и пересмотреть из-за спора в социальных сетях".

"У Италии и США отношения, которые не начинаются и не заканчиваются в зависимости от того, кто именно находится у власти в данный момент; мы должны вернуть внешнюю политику на тот уровень глубины, на котором она должна находиться", – добавила Мелони.

Напомним, на прошлой неделе в интервью Трамп заявил, что Мелони якобы "умоляла" о совместном с ним фото на саммите "Группы семи" во Франции. "Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы этого не сделал, но мне было её жалко", – заявил президент США.

Мелони опубликовала обращение, в котором опровергает утверждения Трампа и выражает возмущение комментариями президента США и его отношением к союзникам.

20 июня глава Белого дома пошел на эскалацию спора с Мелони, заявив, что дружбой с ним итальянская лидер якобы хочет поднять себе рейтинг.

На это премьер-министр Италии резко ответила Трампу, что её популярность его не касается, и посоветовала американскому президенту следить за своими рейтингами.