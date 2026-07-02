Польские СМИ узнали, когда Сибига посетит Варшаву для встречи с Сикорским

Согласно информации Polsat News, министры иностранных дел Польши и Украины, Радослав Сикорский и Андрей Сибига, встретятся в пятницу.

Эту информацию телеканал подтвердил в МИД Польши, передает "Европейская правда".

Встреча состоится в Варшаве.

Темами переговоров станут, в частности, польско-украинские отношения и ситуация на фронте.

Встреча обоих политиков пройдет на фоне продолжающихся напряжений между Варшавой и Киевом, которые начались с решения Владимира Зеленского о присвоении спецподразделению ССО имени Героев УПА.

Накануне польское издание WP сообщило, что после принятия в среду Верховной Радой Украины закона о Национальном пантеоне глава МИД Андрей Сибига должен прибыть в Варшаву с компромиссным предложением. Когда именно должен состояться визит, не сообщалось.

По имеющейся информации, в Варшаве Сибига сообщит о предложении включить в Пантеон Марка Безручка, генерала армии Украинской Народной Республики.

Верховная Рада на заседании в среду, 1 июля, поддержала создание Украинского национального пантеона.

По данным СМИ, правительство Польши не планирует резкой реакции в ответ на заявление Зеленского о создании Украинского национального пантеона: Варшава ожидает окончательного оформления проекта и объявления имен тех, кого украинцы решат почтить.

Комментируя одобрение Верховной Радой закона о Национальном пантеоне, глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что Украина обладает суверенитетом и свободой принятия решений, но возникает вопрос, правильны ли эти решения.