Лідер британських популістів відкинув звинувачення через фінансові подарунки

Лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що не порушив жодних правил, не задекларувавши "подарунок" у розмірі 5 млн фунтів стерлінгів або "допомогу" від засудженого в США Джорджа Коттрелла.

Про це він сказав у інтерв’ю для подкасту Triggernometry, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Як відомо, у травні щодо лідера партії Reform UK було розпочато розслідування комісаром парламенту з питань дотримання етичних норм після того, як з’ясувалося, що він отримав 5 млн фунтів стерлінгів від мільярдера Крістофера Гарборна за кілька місяців до того, як його обрали депутатом від округу Клактон, але не задекларував ці кошти.

Фарадж заявив, що ці гроші були суто особистим подарунком, а тому не підлягали декларуванню за правилами, які вимагають декларування грошей та пільг, отриманих за 12 місяців до обрання.

"У мене є юридичний документ. [Ці гроші] надані без будь-яких умов. Я можу робити з ними все, що забажаю. Я можу витратити їх на скачки. Я можу піти й купити "Феррарі". Я можу робити з ними все, що забажаю. Це подарунок", – сказав він.

Також Фарадж заявив, що не порушував закон, не "маніпулював" своїми витратами та не зловживав державними коштами.

Лідер Reform UK розповів, що коли заповнював необхідні документи після обрання, він "рвав собі волосся" через ці вимоги, і зазначив, що Палата громад "не призначена для людей, які займаються бізнесом".

Також Фарадж зіштовхується з питаннями щодо своїх стосунків із Джорджем Коттреллом, якого раніше в США засудили за електронне шахрайство і який міг надавати йому негрошові вигоди, що також не були задекларовані.

Лідер правопопулістської партії прокоментував й це питання та розповів, що ця допомога "не є предметом суспільного інтересу чи предметом офіційного обліку" і є "нерелевантною", оскільки на той час він не займався політикою, а був "інфлюенсером", активістом, телеведучим та працював у приватному бізнесі.

"Це, буквально, нікого не стосується. Це абсолютно не підлягає декларуванню в жодному сенсі", – додав Фарадж.

Нагадаємо, на тлі звинувачень, які лідер ультраправих заперечує, Фарадж заявив про свою відставку з парламенту. Також він повідомив, що знову боротиметься за місце в Палаті громад на додаткових виборах.

Водночас Лейбористська партія, консерватори, ліберальні демократи, Партія зелених та Restore Britain виключили можливість участі у додаткових виборах у Клактоні, спричинених відставкою лідера правопопулістської Reform UK Найджела Фараджа.

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