Лидер британских популистов отверг обвинения в связи с финансовыми подарками

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что не нарушил никаких правил, не задекларировав "подарок" в размере 5 млн фунтов стерлингов или "помощь" от осужденного в США Джорджа Коттрелла.

Об этом он сказал в интервью для подкаста Triggernometry, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Как известно, в мае в отношении лидера партии Reform UK было начато расследование комиссаром парламента по вопросам соблюдения этических норм после того, как выяснилось, что он получил 5 млн фунтов стерлингов от миллиардера Кристофера Харборна за несколько месяцев до того, как его избрали депутатом от округа Клактон, но не задекларировал эти средства.

Фарадж заявил, что эти деньги были исключительно личным подарком, а потому не подлежали декларированию согласно правилам, требующим декларирования денег и льгот, полученных за 12 месяцев до избрания.

"У меня есть юридический документ. [Эти деньги] предоставлены без каких-либо условий. Я могу делать с ними всё, что захочу. Я могу потратить их на скачки. Я могу пойти и купить "Феррари". Я могу делать с ними всё, что захочу. Это подарок", – сказал он.

Также Фарадж заявил, что не нарушал закон, не "манипулировал" своими расходами и не злоупотреблял государственными средствами.

Лидер Reform UK рассказал, что когда заполнял необходимые документы после избрания, он "рвал на себе волосы" из-за этих требований, и отметил, что Палата общин "не предназначена для людей, занимающихся бизнесом".

Также Фарадж сталкивается с вопросами о своих отношениях с Джорджем Коттреллом, которого ранее в США осудили за электронное мошенничество и который мог предоставлять ему неденежные выгоды, которые также не были задекларированы.

Лидер правопопулистской партии прокомментировал и этот вопрос и рассказал, что эта помощь "не является предметом общественного интереса или предметом официального учета" и не имеет значения, поскольку в то время он не занимался политикой, а был "инфлюенсером", активистом, телеведущим и работал в частном бизнесе.

"Это буквально никого не касается. Это абсолютно не подлежит декларированию ни в каком смысле", – добавил Фарадж.

Напомним, на фоне обвинений, которые лидер ультраправых отрицает, Фарадж заявил о своей отставке из парламента. Также он сообщил, что вновь будет бороться за место в Палате общин на дополнительных выборах.

В то же время Лейбористская партия, консерваторы, либеральные демократы, Партия зеленых и Restore Britain исключили возможность участия в дополнительных выборах в Клактоне, вызванных отставкой лидера правопопулистской Reform UK Найджела Фараджа.

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