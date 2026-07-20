В Германии в конце июля изберут нового главу фракции ХДС/ХСС

Фракция ХДС/ХСС в Бундестаге соберется 29 июля на внеочередное заседание, чтобы избрать преемника Йенса Шпана, который подал в отставку с поста лидера фракции из-за скандала, связанного с суррогатным материнством для его ребенка.

Об этом агентству DPA стало известно из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Новость о дате объявил председатель ХДС и федеральный канцлер Фридрих Мерц по согласованию с председателем ХСС Маркусом Зёдером на заседании президиума ХДС.

Заседание парламентской группы по избранию нового председателя состоится в очном формате в 14:00 по местному времени.

На данный момент главным кандидатом на эту должность считается глава канцелярии Мерца Торстен Фрай. Если он займет этот пост, это автоматически повлечет за собой переформирование правительства.

В воскресенье в эфире ZDF Мерц высказался по поводу преемника Шпана, допустив возможность перестановок в правительстве.

Напомним, отставка Шпана связана с массовой критикой в его адрес из-за того, что политик вместе со своим мужем воспользовался услугами суррогатной матери, чтобы стать родителями.