Ограбленная галерея Лувра открылась для посетителей без экспонатов

Галерея Аполлона в Лувре вновь открылась для посетителей в среду, спустя девять месяцев после дерзкого ограбления королевских реликвий стоимостью 102 миллиона долларов – но уже без драгоценностей в витринах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Посетители снова могут любоваться богатством интерьера Галереи Аполлона XVII века, одного из самых известных исторических залов Лувра. Впрочем, по словам директора музея Кристофа Лерибо, сами драгоценности отныне будут экспонироваться в другом, более безопасном месте музея.

Министр культуры Катрин Пегар приветствовала открытие галереи как символ нового начала для музея после того, что она назвала "травмой для всего мира". Она также пообещала усилить меры безопасности в музеях по всей стране.

Напомним, в октябре двое мужчин средь бела дня припарковали возле Лувра грузовой подъемник, поднялись на второй этаж, разбили окно, с помощью болгарки вскрыли витрины и скрылись на скутерах с награбленным вместе с двумя сообщниками.

Все ограбление длилось менее семи минут.

Четырем лицам, подозреваемым в непосредственном участии в преступлении, предъявлены обвинения, в настоящее время они находятся под стражей.

Однако похищенные вещи до сих пор не найдены, за исключением короны императрицы Евгении, супруги Наполеона III, которую обнаружили поврежденной неподалеку от музея. Сейчас она находится на реставрации.

В феврале Лоранс де Кар, возглавлявшая музей во время ограбления, ушла в отставку после шквала критики.