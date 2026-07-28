Ексміністр юстиції Польщі розкритикував запит щодо його екстрадиції зі США

Ексміністр юстиції та колишній генпрокурор Польщі Збігнев Зьобро відреагував на звернення Варшави до США щодо його екстрадиції.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У понеділок, 27 липня, ЗМІ повідомили, що Польща подала запит на екстрадицію Зьобро зі США.

Після цього Зьобро опублікував розлогу заяву, в якій висловив глибоку повагу до американської демократії та незалежності її інституцій. Він запевнив, що готовий до "ретельного, чесного та неупередженого розгляду" як самих звинувачень, так і політичного контексту всього судового процесу.

"Від початку я вирішив, що не підкорюватимуся беззаконню цієї адміністрації. Я не буду пасивно легітимізувати дії, які є актами політичної помсти, а не справжнім правосуддям. Тому активний опір таким практикам – це не ухилення від відповідальності. Навпаки, це захист фундаментальних принципів демократичної держави, що керується верховенством права", – заявив він.

Ексміністр юстиції Польщі також не стримував своєї критики щодо чинної влади країни. Зокрема, він звинуватив прем’єр-міністра Дональда Туска, колишнього міністра юстиції Адама Боднара та нинішнього керівника міністерства Вальдемара Журека в політичному полюванні та інструментальному використанні системи правосуддя для боротьби з політичними опонентами.

"Я не маю жодних сумнівів, що дії Дональда Туска мають також особистий вимір. Будучи генеральним прокурором, я керував провадженнями щодо осіб з його найближчого політичного оточення, зокрема тих, кого підозрювали у скоєнні тяжких кримінальних злочинів (...) Сьогодні я маю підстави зробити висновок, що дії, спрямовані проти мене, є частиною ширшого плану, спрямованого не лише проти мене, а й проти найбільшої опозиційної партії та всіх тих, хто виступає проти нинішнього уряду", – додав він.

Нагадаємо, ексміністр з осені отримав політичний притулок в Угорщині за уряду Віктора Орбана – проте після зміни влади у Будапешті його політичний захист опинився під питанням.

У квітні 2026 року група депутатів Сейму Польщі з керівної коаліції виступила з ініціативою притягнення Зьобро до відповідальності через механізм спецсуду для топпосадовців.

Також зазначимо, що паралельно з тим, як ексміністр юстиції Польщі виїхав до США, 10 травня його заступник Марчин Романовський, якого Польща оголосила у розшук, "зник" з квартири у Будапешті, де проживав з часу виїзду до Угорщини.