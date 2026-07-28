Прокуратура просить арештувати підозрюваних у побитті українців у Вроцлаві на три місяці
Прокуратура у Вроцлаві просить суд заарештувати на три місяці двох підозрюваних у побитті пари українців, третього підозрюваного правоохоронці ще розшукують.
Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач, пише "Європейська правда".
Речник зазначив, що прокуратура звернулася до суду з клопотанням про їхній тимчасовий арешт на три місяці.
"Обох затриманих вже допитано, їм висунуто підозру у побитті й застосуванні насильства на грунті національної ненависті. Вони не визнали свою провину, один з них дав детальні пояснення, а інший відмовився від свідчень", – сказав Длубач.
За його словами, суд має розглянути клопотання протягом 24 годин. Справу розглядатиме районний суд Вроцлава-Фабричної.
Длубач також повідомив, що третього підозрюваного наразі не затримали.
"Поліція вживає заходів для встановлення місця перебування і затримання підозрюваного", – наголосив речник.
Інцидент стався 26 липня у Вроцлаві. Група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент.
За даними ЗМІ, один з учасників побиття має судимість, ще один – займається єдиноборствами.
Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.