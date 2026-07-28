Прокуратура просит арестовать подозреваемых в избиении украинцев во Вроцлаве на три месяца

Прокуратура во Вроцлаве просит суд арестовать на три месяца двух подозреваемых в избиении украинской пары; третьего подозреваемого правоохранительные органы пока разыскивают.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь отметил, что прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их временном аресте на три месяца.

"Оба задержанных уже допрошены, им предъявлено подозрение в избиении и применении насилия на почве национальной ненависти. Они не признали свою вину, один из них дал подробные объяснения, а другой отказался от дачи показаний", – сказал Длубач.

По его словам, суд должен рассмотреть ходатайство в течение 24 часов. Дело будет рассматривать районный суд Вроцлава-Фабричной.

Длубач также сообщил, что третьего подозреваемого пока не задержали.

"Полиция принимает меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого", – подчеркнул пресс-секретарь.

Инцидент произошел 26 июля во Вроцлаве. Группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент.

По данным СМИ, один из участников избиения имеет судимость, еще один – занимается единоборствами.

Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.