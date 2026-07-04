На юг Франции возвращается экстремальная жара

На юг Франции после небольшого перерыва возвращается экстремальная жара, местами возможны пики до 40 °C.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Национальное метеорологическое агентство Météo-France в субботу сообщило, что с воскресенья, 5 июля, в семи южных департаментах объявляется "оранжевый" уровень предупреждения из-за жары; в некоторых из них он действовал уже 4 июля.

Столбик термометра в самые жаркие часы дня будет достигать 35–37 °C, местами – 40 °C.

На остальной территории страны, кроме районов у побережья Ла-Манша, ожидаются температуры выше 30°C.

В районах вокруг Средиземного моря, кроме того, ожидается сильный ветер, который дополнительно усиливает пожарную опасность. Как известно, в регионе уже борются с рядом лесных пожаров.

Ранее было объявлено, что с последней волной жары в конце июня во Франции могут быть связаны более 2000 "избыточных" смертей; не исключено, что эта цифра вырастет после поступления полных данных. Французские больницы срочно перестраивают работу перед новой волной жары.

В Испании с волной жары связывают около 1000 смертей. В Бельгии во время июньской жары количество смертей выросло на 39%.