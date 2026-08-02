В Румынии нашли способ обеспечить работу АЭС в условиях падения уровня воды в Дунае

Румыния готовится взорвать скалу на Дунае, чтобы изменить русло реки и обеспечить водой атомную электростанцию в городе Чернаводе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Румынские власти проводят последние измерения перед взрывом скалы. По словам чиновников, эта операция необходима, поскольку из-за скалы образуются течения, и наибольшее количество воды течет в рукав Бала, а не в Старый Дунай, а именно в Чернаводе, где она нужна для охлаждения реакторов АЭС.

Агентство водных ресурсов Румынии сообщило, что эта операция чрезвычайно сложна и существует риск, что она может не дать результата.

Необходимость в таких мерах возникла из-за резкого падения уровня воды в Дунае, который стал самым низким за 30 лет в Румынии. Это вызвало серьезное давление на энергетическую систему страны. Министерство энергетики в понедельник созвало крупных промышленных потребителей, чтобы найти решение по экономии электроэнергии в часы пик, то есть вечером. Правительство призывает компании добровольно переносить свое производство на дневное время, чтобы снизить нагрузку на сеть.

28 июля Румыния приостановила работу одного реактора на атомной электростанции в городе Чернаводе из-за низкого уровня воды в Дунае, вызванного засушливой погодой.

31 июля министр иностранных дел Румынии Оана Цою во время беседы с украинским коллегой Андреем Сибигой обсудила с ним пути обеспечения поставок электроэнергии из Украины с учетом ее производственных мощностей и графика технического обслуживания.

Сложная энергетическая ситуация наблюдается также в Венгрии – премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что работа единственной в стране атомной электростанции "Пакш" будет полностью остановлена в воскресенье, 2 августа, из-за резкого падения уровня воды в Дунае.