Президент Вірменії призначив Пашиняна прем’єр-міністром

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян у неділю підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем’єр-міністром.

Указ оприлюднений на президентському сайті, пише "Європейська правда".

"Відповідно до статті 149, частини 1 конституції: призначити Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра", – сказано в указі.

Нагадаємо, партія Пашиняна "Громадянський договір" здобула перемогу на парламентських виборах 7 червня і гарантувала собі більшість у Національних зборах.

Раніше у неділю президент підписав заяву Пашиняна про відставку його уряду. Цей крок був частиною процедури, згідно з якою в день початку роботи новообраного парламенту кабінет міністрів на чолі з прем’єром мають подати у відставку.

Потім партія "Громадянський договір" висунула Пашиняна кандидатом у прем’єр-міністри і президент підписав відповідний указ про його призначення.

Пашинян очолює уряд Вірменії з травня 2018 року.

Нагадаємо, після виборів Пашинян заявив про "історичну перемогу".

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