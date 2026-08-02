Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром

Президент Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром.

Указ опубликован на сайте президента, пишет "Европейская правда".

"В соответствии со статьей 149, частью 1 конституции: назначить Никола Пашиняна на должность премьер-министра", – говорится в указе.

Напомним, партия Пашиняна "Гражданский договор" одержала победу на парламентских выборах 7 июня и обеспечила себе большинство в Национальном собрании.

Ранее в воскресенье президент подписал заявление Пашиняна об отставке его правительства. Этот шаг был частью процедуры, согласно которой в день начала работы новоизбранного парламента кабинет министров во главе с премьером должен подать в отставку.

Затем партия "Гражданский договор" выдвинула Пашиняна кандидатом в премьер-министры, и президент подписал соответствующий указ о его назначении.

Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года.

Напомним, после выборов Пашинян заявил об "исторической победе".

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