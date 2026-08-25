Швеція має намір поновити дискусію про заморожені росактиви

Швеція наполягає на відновленні дискусії щодо використання заморожених російських активів для фінансування України на тлі того, як українська сторона попереджає про дефіцит фінансування у розмірі 23,5 млрд євро.

Про це в інтерв’ю Euractiv заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, повідомляє "Європейська правда".

Стенергард вказала, що має намір знову винести це питання на обговорення у міру наближення 2027 року.

Вона попередила, що двостороння підтримка України скорочується.

"Мене дуже засмучує, що двостороння підтримка [України] тим чи іншим чином скорочується, а країни схильні посилатися на кредит ЄС", – сказала глава шведського МЗС.

За її словами, підтримка з боку ЄС є недостатньою. Міністерка висловила думку, що в разі подальшого скорочення двосторонньої допомоги слід використовувати заморожені російські активи для фінансування України та полегшення тягаря для платників податків.

У центрі дискусії – приблизно 200 млрд євро заморожених російських суверенних активів у Європі, які здебільшого зберігаються в бельгійській компанії Euroclear.

Їхнє використання для фінансування України викликає правові побоювання, особливо в Бельгії.

Брюссель неодноразово попереджав, що не хоче сам нести фінансові та юридичні ризики, якщо Москві вдасться оскаржити такий крок у суді.

"Я глибоко поважаю Бельгію та її занепокоєння. Тому нам потрібно співпрацювати з ними, щоб переконатися, що вони почуватимуться впевнено щодо обраного рішення", – сказала Мальмер Стенергард.

Вона додала, що Європейська комісія має розглянути всі юридично обґрунтовані варіанти подальших дій.

Під час візиту до Києва минулого тижня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгії потрібні гарантії того, що вона не залишиться наодинці з витратами у разі успішного оскарження Росією цього рішення в суді.

Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив: зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів і того, як можна їх використати Україні.

Як відомо, саме Бельгія стала на заваді використання заморожених російських активів на користь України.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас у лютому допустила повернення до початкової ідеї позики Україні на 90 млрд євро – з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з угорським вето на обране рішення. Однак після виборів в Угорщині вето все ж було зняте.

Президент України Володимир Зеленський у січні у Давосі висловив жаль з приводу того, що острах перед помстою Росії не дозволив втілити у життя початковий план Єврокомісії з "репараційною позикою" Україні з використанням росактивів.