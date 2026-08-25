Швеция намерена возобновить дискуссию о замороженных росактивах

Швеция настаивает на возобновлении дискуссии об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины на фоне того, что украинская сторона предупреждает о дефиците финансирования в размере 23,5 млрд евро.

Об этом в интервью Euractiv заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, сообщает "Европейская правда".

Стенергард указала, что намерена вновь вынести этот вопрос на обсуждение по мере приближения 2027 года.

Она предупредила, что двусторонняя поддержка Украины сокращается.

"Меня очень огорчает, что двусторонняя поддержка [Украины] тем или иным образом сокращается, а страны склонны ссылаться на кредит ЕС", – сказала глава шведского МИД.

По её словам, поддержка со стороны ЕС является недостаточной. Министр высказала мнение, что в случае дальнейшего сокращения двусторонней помощи следует использовать замороженные российские активы для финансирования Украины и облегчения бремени для налогоплательщиков.

В центре дискуссии – примерно 200 млрд евро замороженных российских суверенных активов в Европе, которые в основном хранятся в бельгийской компании Euroclear.

Их использование для финансирования Украины вызывает правовые опасения, особенно в Бельгии.

Брюссель неоднократно предупреждал, что не хочет сам нести финансовые и юридические риски, если Москве удастся оспорить такой шаг в суде.

"Я глубоко уважаю Бельгию и её опасения. Поэтому нам нужно сотрудничать с ними, чтобы убедиться, что они будут чувствовать себя уверенно в отношении принятого решения", – сказала Мальмер Стенергард.

Она добавила, что Европейская комиссия должна рассмотреть все юридически обоснованные варианты дальнейших действий.

Во время визита в Киев на прошлой неделе министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгии нужны гарантии того, что она не останется одна с расходами в случае успешного обжалования Россией этого решения в суде.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул: сейчас настало время активно вернуться к обсуждению темы замороженных активов и того, как их можно использовать в интересах Украины.

Как известно, именно Бельгия стала препятствием для использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас в феврале допустила возвращение к первоначальной идее предоставления Украине займа на 90 млрд евро – с использованием замороженных российских активов, в связи с венгерским вето на принятое решение. Однако после выборов в Венгрии вето все же было снято.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе в Давосе выразил сожаление по поводу того, что страх перед местью России не позволил воплотить в жизнь первоначальный план Еврокомиссии по "репарационному займу" Украине с использованием российских активов.