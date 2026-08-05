ЗМІ: у США хочуть оновити ядерну стратегію, яка б допускала застосування тактичної зброї

Заступник глави Пентагону з питань політики Елбрідж Колбі розробляє нову ядерну стратегію США, в якій особливий акцент робиться на можливому застосуванні тактичної зброї меншої дальності у разі регіональної війни з Китаєм або Росією.

Як пише "Європейська правда", про це NBC News стало відомо від п’яти осіб, обізнаних з планами.

Нова стратегія Колбі, що відходить від практики, якої дотримувалися протягом десятиліть, має бути представлена у середу на військовому заході в Небрасці, де він поділиться своїми поглядами з цього питання.

У матеріалі також наголошується, що він відвідає в приватному порядку Стратегічне командування США, відповідальне за ядерні сили, яке керує ядерною тріадою, стратегічними бомбардувальниками та підводними човнами.

Вважається, що новий план оновить варіанти ядерного удару у відповідь, які подаються президенту США під час кризи.

Акцент зміщується на тактичні варіанти – зброю меншої дальності, призначену для використання на полі бою, – замість стратегічного арсеналу великої дальності, який визначав систему стримування часів холодної війни.

Мета є подвійною: запобігти переростанню звичайного конфлікту у повномасштабний ядерний обмін та не дати Китаю чи Росії скористатися моментом, коли Вашингтон зосереджений на іншому супротивнику.

Нагадаємо, у липні Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.

2 березня президент Франції заявив про плани збільшити кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон також назвав вісім країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.