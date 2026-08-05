СМИ: в США хотят обновить ядерную стратегию, чтобы она допускала применение тактического оружия

Заместитель главы Пентагона по вопросам политики Элбридж Колби разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой особый акцент делается на возможном применении тактического оружия меньшей дальности в случае региональной войны с Китаем или Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом NBC News стало известно от пяти человек, знакомых с планами.

Новая стратегия Колби, отходящая от практики, которой придерживались на протяжении десятилетий, должна быть представлена в среду на военном мероприятии в Небраске, где он поделится своими взглядами по этому вопросу.

В материале также отмечается, что он посетит в частном порядке Стратегическое командование США, ответственное за ядерные силы, которое управляет ядерной триадой, стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками.

Считается, что новый план обновит варианты ответного ядерного удара, которые представляются президенту США во время кризиса.

Акцент смещается на тактические варианты – оружие меньшей дальности, предназначенное для использования на поле боя, – вместо стратегического арсенала большой дальности, который определял систему сдерживания времен холодной войны.

Цель двойная: предотвратить перерастание обычного конфликта в полномасштабный ядерный обмен и не дать Китаю или России воспользоваться моментом, когда Вашингтон сосредоточен на другом противнике.

Напомним, в июле Германия и Франция впервые на практике реализовали достигнутую в марте договоренность о сотрудничестве в области ядерного сдерживания, проведя совместные учения военно-воздушных сил.

2 марта президент Франции заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон также назвал восемь стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.