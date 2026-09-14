Більшість британців хоче обмежити пожертви політичним партіям

Переважна більшість британців підтримує введення обмежень на пожертви політичним партіям.

Про це свідчить нове опитування, яке було проведене компанією YouGov, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Опитування свідчить, що 60% респондентів вважають, що слід встановити обмеження на суму грошей, яку фізичні та юридичні особи можуть пожертвувати політичній партії.

Натомість лише 20% вважають, що обмеження не потрібні, а 18% не змогли визначитися.

Однак опитування виявило значні розбіжності залежно від політичних переконань. Зокрема прихильники правопопулістської партії Reform UK рішуче виступили проти запровадження обмеження на пожертви.

Як свідчить опитування, 52% з них заявили, що обмеження не слід запроваджувати, тоді як лише 27% висловилися "за".

В опитуванні взяли участь понад 5 тисяч дорослих британців.

Ці результати з’явилися у складний для Reform UK час, оскільки партія Найджела Фараджа, яка раніше здобула переконливу перемогу на місцевих виборах, зараз перебуває під слідством парламентських органів у зв’язку з незадекларованим пожертвуванням у розмірі 5 млн фунтів від криптомільярдера Крістофера Гарборна.

Пізніше двоє помічників Фараджа – Ден Джукс та керівник відділу політики Джеймс Орр – пішли у відставку на час розслідування щодо таємної операції з викриття нелегальних пожертв.

А зараз партія отримала рекордне фінансування у розмірі 72 млн фунтів від двох інвесторів.

Нове опитування громадської думки свідчить, що рекордна частка британських виборців зараз негативно ставиться до лідера партії правих популістів Reform UK.