Большинство британцев хочет ограничить пожертвования политическим партиям

Подавляющее большинство британцев поддерживает введение ограничений на пожертвования политическим партиям.

Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный компанией YouGov, сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Опрос показывает, что 60% респондентов считают, что следует установить ограничения на сумму денег, которую физические и юридические лица могут пожертвовать политической партии.

В то же время лишь 20% считают, что ограничения не нужны, а 18% не смогли определиться.

Однако опрос выявил значительные расхождения в зависимости от политических убеждений. В частности, сторонники правопопулистской партии Reform UK решительно выступили против введения ограничений на пожертвования.

Как показывает опрос, 52% из них заявили, что ограничения вводить не следует, тогда как лишь 27% высказались "за".

В опросе приняли участие более 5 тысяч взрослых британцев.

Эти результаты появились в сложное для Reform UK время, поскольку партия Найджела Фараджа, ранее одержавшая убедительную победу на местных выборах, сейчас находится под следствием парламентских органов в связи с незадекларированным пожертвованием в размере 5 млн фунтов от криптомиллиардера Кристофера Гарборна.

Позже двое помощников Фараджа – Дэн Джукс и руководитель отдела политики Джеймс Орр –пошли в отставку на время расследования тайной операции по раскрытию незаконных пожертвований.

А сейчас партия получила рекордное финансированиев размере 72 млн фунтов от двух инвесторов.

Новый опрос общественного мнения показывает, что рекордная доля британских избирателей сейчас относится отрицательно к лидеру партии правых популистов Reform UK.