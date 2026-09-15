У НАТО звинуватили Росію у безвідповідальності через постріли у данський вертоліт

У НАТО назвали "безвідповідальними діями Росії" те, що в понеділок російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера.

Як пише "Європейська правда", коментар речниці НАТО Еллісон Гарт данській агенції Ritzau наводить TV2.

За її словами, Данія поінформувала союзників про інцидент, під час якого російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік данського військового вертольота.

"Це ще один безвідповідальний вчинок Росії, спрямований на залякування союзників. Але Росії це не вдається. Ми продовжуємо захищати нашу територію і продовжуємо підтримувати Україну", – сказала Еллісон Гарт.

Нагадаємо, Данія викликала російського посла після того, як у понеділок російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи інцидент, заявила, що Росія посилила гібридну війну проти Європи.

Посол РФ у Копенгагені заявив, що це данський військовий гелікоптер "спровокував" російський фрегат своїми маневрами.