В НАТО обвинили Россию в безответственности из-за обстрела датского вертолета

В НАТО назвали "безответственными действиями России" тот факт, что в понедельник российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Вооруженных сил Дании в международных водах вблизи Гедсера.

Как пишет "Европейская правда", комментарий пресс-секретаря НАТО Эллисон Харт датскому агентству Ritzau приводит TV2.

По её словам, Дания проинформировала союзников об инциденте, в ходе которого российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолёта.

"Это еще один безответственный поступок России, направленный на запугивание союзников. Но России это не удается. Мы продолжаем защищать нашу территорию и продолжаем поддерживать Украину", – сказала Эллисон Харт.

Напомним, Дания вызвала российского посла после того, как в понедельник российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя инцидент, заявила, что Россия усилила гибридную войну против Европы.

Посол РФ в Копенгагене заявил, что это датский военный вертолёт "спровоцировал" российский фрегат своими манёврами.