Болгария оснастит объекты критической инфраструктуры средствами защиты от дронов

Болгария начнет оснащать объекты критической инфраструктуры системами противодействия дронам, а местной полиции поручили усилить патрулирование на объектах по производству и хранению оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, которого цитирует Reuters.

Министр рассказал, что правительство проанализировало состояние безопасности объектов критической инфраструктуры и начнет оснащать их системами противодействия дронам.

Демерджиев отметил, что полиции также было дано указание усилить патрулирование на объектах производства и хранения оружия.

Этот шаг был предпринят через несколько дней после того, как на складе оружия, принадлежащем компании EMCO, произошел пожар, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности производителей боеприпасов.

Министр внутренних дел Болгарии отметил сходство этого случая с предыдущим пожаром на складе EMCO в августе. Прокуратура рассматривает в качестве потенциально возможных все версии, включая злой умысел.

EMCO принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву, который в 2015 году, вероятно, пережил отравление "Новичком".

Подозрительные инциденты на объектах компании имели место и в 2022–2023 годах.